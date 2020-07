«Ce tournoi est favorable à celui qui fait le moins d'erreurs» -Thierry Henry

« Nous devions nous appliquer et rester concentrés. Un tournoi a cet effet sur les joueurs. La façon dont nous avons joué entre les lignes, c'était bien. »

Cela dit, un homme a beau avoir eu la carrière internationale d'Henry, au soccer, encaisser un but quelques secondes après en avoir marqué un, ce n'est pas courant.

« Ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie. On était en possession du ballon, on était en train de les faire courir comme on l'a fait toute la deuxième mi-temps. Ils n'ont jamais touché au ballon, on s'est créé des occasions comme ça. Mais si tu prends un but comme si on n'était pas là, dès l'engagement, ça devient forcément difficile. »

Des points à prendre

Pour le Québécois Samuel Piette, peu importe l'issue du tournoi, il y a des points à prendre et l'Impact n'en a pas un seul jusqu'ici.

« On doit penser à long terme. Ces matchs comptent dans le classement général, donc on ne peut pas se permettre de perdre des points juste parce qu'on sera possiblement éliminé du tournoi. On doit jouer tous les matchs comme si c'étaient nos derniers.

« Maintenant, on doit construire sur ce qu'on a bien fait et se regarder pour rectifier ce qu'on a mal fait, parce qu'on a encaissé quelques buts trop facilement. »