«Défensivement, l’Impact a pris l’eau» -Arcadio Marcuzzi»

« C’est dommage, parce qu’on a réussi à revenir deux fois au score avec de belles contre-attaques. Mais tout de suite, Toronto a repris l’ascendant et défensivement, on a pris l’eau. »

« L’Impact semble n’avoir qu’une seule vitesse. On n’est pas capable d’aller chercher un sentiment d’urgence. »

« Je veux voir des gars qui vont démontrer un peu plus d’émotion sur le terrain, d’être un peu plus méchants sur le terrain. Jukka Raitala manque de passion. Il faut qu’un capitaine soit capable de la transmette à son vestiaire et ce n’est pas ce qu’on voit présentement. »