Toronto FC 4 Impact 2 (deuxième demie)

L'Impact de Montréal dispute son deuxième match du tournoi de relance de la Major League Soccer, ce soir, à Orlando, contre le Toronto Fc.

En raison de sa défaite lors de son premier match, l’Impact est pratiquement contraint de gagner. Rudy Camacho est rentré à Montréal pour la naissance de son enfant et Ballou Tabla est blessé aux aducteurs.

Les joueurs de Thierry Henry ont eu une semaine de repos, tandis que ceux de Toronto ont joué lundi, livrant un verdict nul.

Toronto domine

Dans les faits, personne n'a eu l'impression que les joueurs de la formation torontoise avaient un match récent dans le corps en début de rencontre.

Le Toronto FC a dominé outrageusement les premières minutes. À la 8e, Richie Laryea arrive à fond de train sur le flanc gauche de la surface de réparation de l'impact. Laryea fait un crochet qui déculotte complètement Shamit Shome et sa frappe déjoue le gardien Clément Diop.

L'impact riposte rapidement. À la 14e minute, Emanuel Maciel sert une splendide passe à la verticale pour Romell Quioto qui se moque de tout le monde pour enfiler le but égalisateur.

Le Toronto FC remet ça moins de dix minutes plus tard (25e), quand un bel échange à trois mène à la réussite de Ayo Akinola.

Encore une fois, l'Impact revient à la marque: une longue passe de Saphir Taïder et une belle course de Quioto qui est fauché dans la surface de réparation. Tir de pénalité indiscutable. Taïder tire et crée l'égalité à la 37e minute.

Les réjouissances seront de courte durée. Quelques secondes après la remise en jeu, un long ballon se retrouve au pied de Akinola qui déjoue Diop à courte distance. Deux buts dans la même minute de jeu: 3-2 Toronto.

L'Impact rate le 3-3 d'un cheveu à la 44e minute, lorsque le ballon dévié de la tête par Luis Binks s'écrase sur le poteau de gauche.

L'Impact contrôle

La formation de Thierry Henry contrôle beaucoup plus le jeu en début de reprise, comme si la fatigue commençait à se faire sortir chez les joueurs de Toronto.

Anthony Jackson-Hamel fait son entrée à la 73e, et deux minutes plus tard, il redige de la tête un centre de Quioto, mais le gardien Quentin Westberg fait l'arrêt.

Une belle manoeuvre à trois mène à une autre occasion ratée de l'Impact, celle-là par Bojan, mais Westberg relance d'une longue frappe, Akinola bouscule Jukka Raitala, il s'élance sur le flanc droit et il lobe Diop pour boucler son triplé à la 83e minute.