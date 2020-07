Jour 3 du camp d'entraînement | Claude Julien vante Danault et son premier trio

Shea Weber a patiné avec ses coéquipiers pour la totalité de la troisième journée du camp d'entraînement du Canadien, une journée qui fut consacrée au travail en zone défensive, un aspect qui sera important dans la série contre les Penguins.

Pour avoir une chance de l'emporter dans ce trois de cinq, le CH devra trouver une façon de menotter Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Une besogne qui risque d'être accomplie, en grande partie, par Phillip Danault. Le Québécois, et ses compagnons de trio Tomas Tatar et Brendan Gallagher, ont été encensés par Claude Julien,