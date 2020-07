Les dates de matchs pour la Coupe du monde 2022 confirmées

La FIFA a confirmé mercredi les dates de matchs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Étant donné l’extrême chaleur du pays en été, cette édition du Mondial de soccer aura lieu à l’automne.

C’est donc le 21 novembre à 13h (heure locale) au Stade Al Bayt que débutera le tournoi, avec le pays hôte en tête d’affiche.

Les matchs de la phase de groupe auront lieu à 13h, 16h, 19h et 22h, c’est-à-dire 6h, 9h, 12h et 15h au Québec. Cette première ronde se jouera sur 12 jours et quatre matchs par jour y seront disputés.

La finale aura lieu le 18 décembre à 18h.

Le Canada était toujours en lice pour se qualifier pour le grand tournoi lorsque les matchs de qualification ont cessé à cause de la pandémie.

La 22e édition de la Coupe du monde sera la dernière à 32 équipes, puis dès 2026, le tournoi permettra à 48 pays de se qualifier.

Le tournoi sera disputé dans huit stades différents, dont quatre qui doivent toujours être bâtis.