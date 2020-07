« Des joueurs en larmes dans mon bureau » -Marc Dos Santos

L’entraîneur-chef des Whitecaps de Vancouver, Marc Dos Santos, estime qu'après Dallas et Nashville, c'est son équipe qui a été le plus affectée par la pandémie de COVID-19.

Les défis sont nombreux pour les Caps depuis le début de la relance des activités.

Premièrement, l’équipe a vu cinq de ses joueurs déclarer forfait, dont son joueur étoile Lucas Cavallini, qui a perdu deux membres de sa famille depuis le début de la crise su nouveau coronavirus.

L’équipe a dû reporter son départ pour la Floride à cause de tests non concluants. Le calendrier du club a aussi été chamboulé, car le groupe B a été remanié avec le forfait de Dallas et l’arrivée de Chicago.

« C’est clair que, pour moi, nous avons été l’équipe la plus touchée des équipes qui restent dans le tournoi. J’ai eu des joueurs en larmes dans mon bureau. Ça n’a vraiment pas été facile. »

« Et ce n’est pas seulement Cavallini, Tosaint Ricketts et Andy Rose qui ont très bien joué dans notre dernier match face au Galaxy qui sont absents. C’est vrai qu’on a acheté Cavallini pour 5 M$, et c’est beaucoup d’argent, mais ça va plus loin que cela. »

Heureusement, Dos Santos et son équipe évitent la chaleur de la Floride en restant à l’intérieur et en s’entraînant le soir principalement.

Pourquoi pas en Colombie-Britannique?

Dos Santos croit aussi que c'est la ville dans laquelle jouent les Whitecaps qui aurait été l’endroit idéal pour organiser ce tournoi.

« Selon moi, Vancouver aurait été la ville parfaite. Il y avait par contre quelques problèmes. Je ne sais pas si nous avions assez de terrains d’entraînement. Aussi, ici, les autorités gouvernementales ont fait un énorme travail, mais ont aussi été très strictes. Il aurait donc probablement été trop compliqué d’organiser un tournoi de ce genre. »

« C’est la santé publique qui aurait eu le dernier mot sur les quarantaines, et non la MLS. À ce niveau, je pense que la rigidité des choses ici rendait l’affaire impossible. Ceci dit, quand je regarde comment ça se passe aux États-Unis, je suis fier de la façon dont le Canada a géré la chose. »

Les Whitecaps seront les derniers à se lancer sur le terrain mercredi soir face aux Earthquakes.

« Je pense que tu as toujours un avantage si tu as déjà joué au moins un match, surtout quand ça fait si longtemps que tout a été arrêté. Mais d’un autre côté, on a eu la chance de voir plusieurs matchs, étudier les tendances et faire du vidéo, chose que les autres n’ont pas pu faire sur nous. »

Maxime Crépeau, un vol pour les Whitecaps

Le joueur de l’année chez les Whitecaps en 2019 a été le gardien Maxime Crépeau, lui qui a aussi récolté la palme de recrue de l’année. Il a été un acteur régulier des faits saillants de la semaine avec ses arrêts à l’emporte-pièce.

C’est dans une transaction banale avec l’Impact que Dos Santos a pu mettre la main sur un des meilleurs jeunes gardiens de la MLS.

Rémi Garde, qui venait d'arriver à Montréal, a préféré sacrifier le Québécois pour un mince montant de 50 000$, plutôt que de lui faire une place dans l’équipe.