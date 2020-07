« Toronto aurait pu gagner ce match facilement » -Rod Fanni

Les joueurs de l’Impact ont pris le petit déjeuner en regardant le match entre le Toronto FC et le DC United lundi matin.

C’était à la surprise de tous que Toronto a laissé filer une avance de deux buts, ayant un joueur de plus sur le terrain que leur adversaire, et ce pendant toute la deuxième période.

« Si j’étais à leur place, je serais très frustré et déçu, a indiqué le défenseur de l’Impact Rod Fanni. Ils auraient pu gagner ce match facilement. Maintenant, c’est un bon résultat pour nous, car ils demeurent tous deux à notre portée. »

Son coéquipier Maxi Urriti a été aussi surpris que lui.

« Ça démontre une chose, ici ce n’est pas la même ‘game’. Ce n’est pas comme jouer normalement en MLS. C’est difficile à cause de la chaleur, mais tu te dois de garder ton focus pendant 90 minutes. »

Selon Fanni, l’Impact a un avantage de pouvoir se reposer pendant une semaine complète, comparativement à Toronto qui doit jouer avec seulement trois jours de repos. Mais il sera important de ne pas compter seulement là-dessus pour espérer l’emporter face à l’ennemi juré jeudi soir.

Ceci dit, si l’Impact joue comme jeudi dernier, repos ou pas, les joueurs n’auront pas grand chance de gagner.

« On les attend de pied ferme. On doit être en mesure de faire le jeu. Dans le dernier match, on ne s’est pas reconnu. Nous n’étions pas en jambes et physiquement nous n’avons pas pu rivaliser avec la Nouvelle-Angleterre. C’était un match très décevant et nous devons rebondir. »

Trouver la bonne formule en milieu de terrain

Victor Wanyama en était à son deuxième départ avec l’Impact jeudi soir, et malheureusement pour lui, ces deux matchs se sont avérés des défaites.

Wanyama arrive à Montréal jouant un peu le même rôle que Samuel Piette, mais avec des aptitudes différentes. Jeudi, Piette a été muté à un poste qui n’était pas le sien, celui de latéral droit.

« C’est vrai que ce n’est pas évident présentement. Sam était habitué de jouer un certain rôle et là il doit en jouer un qui n’est pas le sien. Sans dire que Wanyama et Piette se marchaient un peu sur les pieds, mais ils se chevauchaient parfois un peu sur le terrain. »

« On avait même travaillé à trouver la bonne formule au début de la saison avant que la pandémie ne frappe. Mais lorsque nous allons trouver la bonne façon de jouer avec eux, ce sera un net avantage pour nous. On parle de deux gars qui nous ajoutent plus de qualité et d’options à l'entraineur. »

Le prochain match de l’Impact à Orlando aura lieu jeudi soir face au Toronto FC, le match sera radiodiffusé sur nos ondes dès 19h30.