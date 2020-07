Toronto FC échappe un match qui semblait dans la poche

Le match entre le Toronto FC et le DC United, qui devait avoir lieu vendredi soir, puis dimanche matin a finalement eu lieu lundi matin à Orlando.

Les hommes en rouge semblaient être en plein contrôle de ce match avec une avance de 2-0 à la mi-temps, avec un homme en plus sur le terrain, mais tout s’est écroulé pour Toronto en deuxième demie.

Les Reds avaient profité d’un doublé du jeune Ayo Akinola en première demie pour s’imposer sur leur adversaire.

À la 12e minute, Akinola a frappé l’intérieur du petit filet grâce à un missile de la demi-lune. Puis, à la 44e minute, il profite de la confusion dans la défensive de DC pour compléter une passe de lobe d’Alejandro Pozuela au deuxième poteau.

Akinola avait été laissé seul et son deuxième du match s’est avéré un jeu d’enfants.

Pour ajouter à la malchance du United, dans les arrêts de jeu, avant d’entrer au vestiaire, Junior Merano reçoit un deuxième carton jaune et il est expulsé.

Ça ne regarde pas bien

DC United semble se diriger vers une défaite certaine en deuxième demie. Mais Federico Higuain n’avait pas dit son dernier mot. Il reçoit une longue passe à la 84e minute de jeu et s’échappe.

Il choisit de lober le gardien Quentin Westberg et la stratégie fonctionne. Il marque et redonne espoir à son équipe.

Malgré un joueur en moins sur le terrain, DC arrive à nouveau à frapper à la porte torontoise, c’est alors que Frédéric Brillant complète de la tête, lui qui est posté tout juste devant la cage, et c’est l’égalité!

C'est une remontée in extrémis du DC United qui donne en un match nul de 2-2.

Après un match joué pour chaque équipe du groupe C, le Revolution est premier avec 3 points, DC et Toronto en ont 1 chacun et l’Impact est dernier à 0.

Toronto jouera son prochain match jeudi soir contre l’Impact. Un match qui sera diffusé sur nos ondes dès 19h30. DC affrontera la Nouvelle-Angleterre vendredi soir.