Calendrier 2020-2021 | «La prochaine saison ne pourra commencer sans accueillir de spectateurs» -Martin McGuire

La Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs ont fait une pierre deux coups, vendredi, en ratifiant à la fois le protocole de retour au jeu en 2020 et en signant une prolongation de contrat de travail de quatre ans.

Si le concept des villes bulles (Toronto et Edmonton) tient le coup et que le circuit Bettman ne voit pas des tas de joueurs contracter le coronavirus comme ce fut le cas avec de nombreuses équipes de la Major League Soccer, on peut espérer une remise de la coupe Stanley, au plus tard, le 4 octobre.

En revanche, l’entente survenue cette semaine n’évoque d’aucune façon les plans en vue d’un calendrier pour la saison 2020-2021 qui pourrait, potentiellement, s’amorcer un mois ou un mois et demi après la remise de la coupe.

Et pour cause, estime Martin McGuire, le descripteur des matchs du Canadien de Montréal.

« L’entente actuelle ne prévoit pas de date de reprise des activités. Ça, c’est fort simple », assure McGuire.