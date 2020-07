Impact de Montréal | Autopsie d’un match à oublier

L’entraîneur avait raison, au-delà de la tactique, l’exécution n’y était tout simplement pas.

Trois facteurs peuvent expliquer qu’un joueur de ce niveau redonne bêtement un ballon à un adversaire sans avoir été forcé de le faire:

Il est nerveux. Il est fatigué et sa présence d’esprit n’est plus assez aiguisée pour prendre de bonnes décisions et donc se débarrasse du ballon. Il n’est pas de calibre pour jouer à ce niveau.

Dans le cas qui nous concerne, ces trois réalités peuvent s’appliquer à la situation d’hier. Mais pour une raison que l’on ne connaît pas, les Revs n’ont pas eu ce même problème.

Par ailleurs, leurs meilleurs ont été les meilleurs. Gustavo Bou et Carles Gil se sont amusés comme des petits fous sur le terrain, se créant plusieurs chances de marquer. Si la Nouvelle-Angleterre peut être déçue d’une chose, c’est de ne pas avoir été en mesure de marquer plus de buts, eux qui n’ont pas manqué de chances.

Pour ce qui est du désir de gagner, c’est vrai que l’impact n’a pas joué avec l’énergie du désespoir, surtout en fin de match. Avec 30 secondes à jouer, et une touche profondément dans le territoire adverse, Ballou et Saphir Taïder ont mis plusieurs secondes pour décider qui des deux allait prendre la touche, plus tôt que de tout de suite relancer le jeu. Le sentiment d’urgence n’y était pas.

Difficile de lancer la pierre à l’Impact qui, on le savait, allait sûrement manquer de cohésion dans son jeu. Taïder avait bien sonné l’alarme dans son point de presse plus tôt cette semaine en disant qu’il serait impossible pour l’Impact de sauter sur le terrain à 100% et que le spectacle allait sûrement en souffrir. Mais on était loin de s’attendre à une si mauvaise performance.

Bojan, qui semble toujours à la recherche de ses marques en MLS, n’a pas été en mesure de faire la différence hier, commettant lui aussi plusieurs revirements.

Avec cette défaite, l’Impact se retrouve déjà au bord du gouffre. Une défaite dans le prochain pourrait déjà signifier la fin de l’Impact dans ce tournoi.

Au rayon des bonnes nouvelles

Le jeune Luis Binks a encore une fois démontré hier qu’il appartient déjà à cette ligue. L’Anglais de 18 ans a repris là où il avait laissé en début de saison jouant un solide match devant le gardien Clément Diop. Il a freiné plusieurs attaques adverses grâce à un positionnement hors pair, il a bloqué des tirs et des centres, effectuant même un arrêt in extremis devant une cage laissé à l’abandon par Diop.

Victor Wanyama a visiblement des aptitudes balle au pied, mais il est clair que l’Impact n’a pas encore trouvé un système de jeu qui peut maximiser son potentiel.

En deux matchs avec Wanyama comme partant, l’Impact a encaissé deux défaites cette saison.

Il possède le calme pour ne pas se débarrasser inutilement du ballon, mais parfois cela lui joue des tours. On a vu le Kényan se sortir du trouble à plus d’une reprise, mais parfois, il s’est aussi retrouvé encerclé par trois adversaires, et n’ayant d’autres choix que de céder la possession du ballon. Cela est arrivé en deuxième demie, juste devant la surface montréalaise, ce qui a mené à une bonne chance de marquer des Revs.

Il est clair qu’il doit encore s’adapter à ses nouveaux coéquipiers et à l’environnement MLS.

Le prochain match de l’Impact à Orlando sera crucial pour la troupe d’Henry, qui affrontera le Toronto FC mercredi. Un match qui sera diffusé sur nos ondes dès 19h30.