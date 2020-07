Impact | Pour se remettre un peu dans le bain...

L’Impact relance jeudi soir sa saison contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre à Orlando, une rencontre qui sera diffusée sur nos ondes et sur toutes les plateformes du 98.5 dès 19h30, avec l’émission d’avant-match.

Mais pour ceux qui ne s’en souviennent pas trop, l’Impact a déjà disputé cinq matchs cette saison. Deux en MLS et trois en Ligue des champions. Question de se remettre dans le bain, revisitons les cinq matchs disputés en 2020 par l’Impact.

19 février (Impact vs Saprissa au Costa Rica en Ligue des champions)

L’Impact termine son camp d’entrainement avec peu de succès en jouant un 4-3-3 qui ne porte pas grand succès. En arrivant au Costa Rica, l’Impact décide d’y aller avec un 5-2-3 qui surprend Saprissa.

Lors de la première demie, l’Impact lance une douche d’eau froide sur la foule costaricaine en enfilant deux buts rapides. Orji Okwonkwo fait payer Saprissa suite à un revirement devant sa propre surface, puis Romell Quioto complète une belle longue passe sur le flanc droit.

Mais avant la mi-temps, Thierry Henry perd deux soldats. Okwonkwo et Rudy Camacho se blessent et l’Impact n’a plus qu’un changement en deuxième demie et la fatigue se fait sentir. Saprissa en profite pour marquer deux buts, dont un de l’ancien de l’Impact Johan Venegas, le match se termine 2-2. Notons que Maxi Urruti se fait refuser un superbe but, suite à une faute de Quioto.

26 février (Saprissa vs Impact au Stade olympique en Ligue des champions)

Le match retour est plus tranquille à Montréal. Mais l’Impact trouve le moyen de perdre un autre joueur alors que le capitaine Jukka Raitala tombe au combat avec un pied fracturé. Il doit quitter le terrain à la mi-temps.

Le gardien Clément Diop sort un arrêt spectaculaire dans les dernières minutes du match pour sauver la donne. L’Impact l’emporte par bris d’égalité, 2-2 au total des buts.

29 février (Nouvelle-Angleterre vs Impact au Stade olympique en MLS)

C’est le début de la saison MLS et l’Impact n’entame pas le match du bon pied accordant un but rapide à Teal Bunburry. Heureusement l’Impact reprend rapidement l’ascendant. La réplique vient de Romell Quito qui fait 1-1 à la 37e minute.

C’est à la 80e minute de jeu que Maxi Urruti brise l’égalité avec un superbe lobe qui trompe la vigilance du gardien. Le Revolution se fait refuser un but marqué sur coup franc, on juge après avoir regardé la reprise qu’un joueur était hors-jeu. L’Impact se sauve avec la victoire de 2-1.

7 mars (Impact vs FC Dallas au Texas en MLS)

Lors du deuxième match de la saison en MLS, l’Impact s’en va à Dallas et pendant la première demie c’est assez tranquille. Mais en deuxième demie, Urruti, encore lui, enfile deux buts en l’espace de neuf minutes pour donner une avance surprise de 2-0 à l’Impact. Dallas pense obtenir un penalty lorsque le ballon frôle le bras de Jorge Corrales, mais l’arbitre en décide autrement.

Mais la fatigue commence à se faire sentir tard dans le match. À la 83e minute de jeu, Zdenek Ondrasek fait 2-1. À la surprise de tous, l’arbitre ajoute sept minutes au match et l’Impact n’a plus d’essence dans le réservoir. À la 96e minute de jeu, Ricardo Pepi nivèle la marque de façon in extrémis. C’est un match nul de 2-2 à saveur de défaite pour l’Impact.

10 mars (Olimpia vs Impact au Stade olympique en Ligue des champions)

C’est le début des quarts de finale de la Ligue des champions et l’Impact se retrouve devant un adversaire prenable. Mais Montréal prend son adversaire une peu à la légère, s’endormant en première demie et accordant deux buts rapides à Jerry Bengtson et Jorge Benguché. La foule est sous le choc!

En deuxième demie, Thierry Henry passe en 4-3-3 pour relancer l’attaque et ça paye. L’Impact bombarde la cage adverse, mais Saphir Taïder est le seul à trouver le fond du filet avec un superbe tir de loin à la 47e minute de jeu. Un but qui soulève la foule du stade.

Plus tard, Anthony Jackson-Hamel est persuadé d’avoir obtenu un penalty, qui a justement été sifflé par l’arbitre. Mais le juge de ligne renverse la décision, qui semblait pourtant être la bonne. Mais ça se termine ainsi. C’est la première défaite de la saison pour l’Impact, 2-1 le score final.

C’est à ce moment que la saison s’est arrêtée pour l’Impact. Reprise des activités demain soir en direct d’Orlando.