Les Eskimos changeront-ils de nom?

Après les Redskins (NFL) et les Indians (MLB), au tour maintenant des Eskimos (LCF) de songer à un nouveau nom.

C’est une volte-face de la part de l’équipe de l’Alberta qui avait pourtant indiqué se sentir à l’aise avec le nom Eskimos. La formation disait avoir sondé ses partisans d'origine inuite entre autres.

Mais voilà que la décision des Redskins et des Indians pousse les Eskimos à revoir leur position.

« Nous apprécions les commentaires et réactions au sujet de notre nom. Nous prenons ce dossier très au sérieux, comme nous l’avons démontré au cours des trois dernières années avec nos recherches et notre implication auprès des communautés du Grand Nord. Nous reconnaissons également que bien des choses ont changé depuis. C’est pourquoi nous accélérerons notre processus d’analyse déjà en cours. »

Le club aurait notamment reçu des pressions de la part de certains commanditaires.

« Nous tenterons d’obtenir plus de commentaires des communautés inuites, de nos partenaires et de tous ceux intéressés par cette question afin que nous puissions prendre une décision éclairée. Nous continuerons d’écouter avec attention et en ayant l’esprit ouvert. Nous souhaitons avoir complété cette consultation le plus rapidement possible et ferons une mise à jour d’ici la fin du mois. »

Le club a été fondé en 1949 et porte le nom Eskimos depuis le début de son histoire.