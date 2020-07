Boxe bannie au Québec en raison de la COVID-19 | Camille Estephan crie à l’injustice

Si la grande majorité des sports ont repris leurs activités dans les dernières semaines, ce n’est toujours pas le cas de la boxe.

Les sports de combat font partie de la liste des exceptions de la Santé publique.

Selon les dernières informations, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, s’apprêterait à interdire la pratique des sports de combat professionnels tant et aussi longtemps qu’un vaccin pour la COVID-19 n’est pas testé et disponible.

Évidemment, cette situation inquiète et frustre énormément le promoteur de boxe, Camille Estephan, du Groupe Eye of the Tiger Management.

En matinée mercredi, il a émis le communiqué suivant :

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a avisé Eye of the Tiger Management (EOTTM) que la Santé publique du Québec envisage d'interdire les sports de combat professionnels jusqu'à l'obtention d'un vaccin ou d'un traitement contre la Covid-19.

Comme une telle décision aurait des conséquences irréversibles pour la boxe québécoise, EOTTM demande la mise sur pied d'un comité de travail impliquant la Santé publique du Québec, la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ) ainsi que des acteurs du milieu de la boxe afin de discuter des enjeux et des solutions qui pourraient être envisageables.

Un protocole élaboré par l'organisation montréalaise visant à définir les mesures sanitaires à adopter dans le but d'assurer la sécurité des participants en vue d'une éventuelle reprise d'événements de boxe professionnelle à huis clos fut soumis aux autorités de la Santé publique il y a maintenant plus d'un mois.

Après les avoir relancés à plusieurs reprises, ceux-ci ont finalement organisé une rencontre avec la RACJ et un représentant de la CNESST le 25 juin afin de préparer le guide de normes sanitaires. C'est donc avec stupéfaction qu'EOTTM apprenait hier que la Santé publique a changé d'avis et considère maintenant interdire les sports de combat professionnels jusqu'à nouvel ordre.