MLS | Nashville SC, prochain club exclu du tournoi?

Après le forfait du FC Dallas, voilà que Nashville pourrait aussi devoir se retirer du tournoi de la MLS. La ligue a annoncé mardi que Nashville avait cinq cas positifs de covid et quatre autres cas non concluants.

À la suite de cette nouvelle, la MLS a décidé de déplacer le match entre Nashville et Chicago à plus tard. Le match devait avoir lieu en lever de rideau mercredi. Si les quatre tests en suspens s’avèrent positifs, il se pourrait que Nashville soit aussi exclu du tournoi.

Par ailleurs, la MLS a aussi déplacé un autre match. Toronto et DC United joueront dimanche matin et non vendredi soir.

Ceci pourrait s’avérer un avantage pour l’Impact qui doit affronter le Toronto FC trois jours plus tard, c’est-à-dire mercredi.

La MLS a indiqué suivre la situation du Nashville SC de près, dans le but de déterminer si oui ou non le club pourra poursuivre dans le tournoi.

Plus de détails à venir…