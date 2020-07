Impact de Montréal | Patrick Leduc nommé directeur de l'Académie

Patrick Leduc a été nommé directeur de l'Académie de l'Impact de Montréal, laissant ainsi ses fonctions de directeur administratif des opérations soccer.

Il se concentrera entièrement sur l'Académie et sur le Centre d'identification et de perfectionnement (CIP), un programme de développement de haut niveau lancé en 2019 qui s'implique directement dans les clubs amateurs participants, tout en canalisant les relations avec les différents clubs à travers la province et sa fédération, Soccer Québec.