Comment la MLS s’ajustera-t-elle à la suite du retrait du FC Dallas?

À quelques heures seulement du début du tournoi de la MLS à Orlando, le retrait du FC Dallas cause un casse-tête épouvantable à ce circuit.

En excluant le FC Dallas du tournoi floridien à cause d’une éclosion de la COVID-19 au sein de sa formation, la MLS se retrouve avec un groupe à trois équipes et un autre à six équipes, un réel non-sens.

Le choix logique serait de déplacer Nashville du groupe A au groupe B. Nashville SC avait été placé dans l’Est pour équilibrer le tournoi. Il est donc sensé de replacer cette équipe dans l’Ouest.

Le hic, c’est que Nashville connait aussi des problèmes d’éclosion. On dit que jusqu’à cinq joueurs auraient contracté la COVID-19.

Si Nashville n’était pas en mesure de participer au tournoi, ce serait un mal pour un bien. Chicago pourrait passer à l’Ouest, ce qui nous donnerait six groupes de quatre équipes et un tournoi mieux équilibré.

Étant donné que les matchs du tournoi à la ronde comptent au classement général de la saison régulière, Nashville et Dallas pourraient s’affronter trois fois de plus cet automne, afin de rattraper les trois matchs perdus à Orlando.

Mais si Nashville est en mesure de jouer, on fait quoi? Si Nashville déménage dans l’Ouest et que le groupe A se retrouve avec cinq équipes au lieu de six, doit-on changer les règles du tournoi?

Selon la formule actuelle, les trois premiers clubs du groupe A devaient automatiquement être qualifiés pour la ronde éliminatoire. Mais la pertinence de cette règle est remise en question si les groupes changent.

Il faut s’attendre à ce que ces questions trouvent réponse dans les prochaines heures qui seront déterminantes pour la suite des choses pour la MLS à Orlando.