MLS | À Orlando, c’est la canicule!

Il faut s’attendre à ce que les arbitres accordent des pauses durant le match pour permettre aux joueurs de s’hydrater.

« Il fait très chaud ici, a pour sa part expliqué Maxi Urruti. Même encore plus qu’à Montréal. Mais ça va, on reste la majorité du temps dans l’hôtel, dans nos chambres. »

La MLS avait prévu le coup; il n’y aura aucun match au milieu de la journée. Les matchs auront lieu à 9h du matin, puis à 20h et 22h30 le soir.

Selon le site Climate central, il devient dangereux de pratiquer des sports à plus de 90 degrés Fahrenheit. Or, à Orlando, on touchera plus de 110 de température ressentie.

Le mini-tournoi de la MLS débute mercredi.