MLS | Le meilleur joueur n’ira pas à Orlando

La plus grande vedette de la MLS, l’attaquant du LAFC Carlos Vela, a décidé de ne pas participer au mini-tournoi de la ligue à Orlando.

Le joueur étoile de Los Angeles et sa conjointe attendent un bébé. Et selon l’entente entre la MLS et le syndicat des joueurs, un athlète dont la conjointe est enceinte peut décider de ne pas se rapporter.

Le réseau ESPN indiquait la semaine dernière que le joueur le plus utile de la MLS en 2019 penchait sérieusement vers cette option, mais n’avait pas encore officiellement informé son équipe.

Rappelons que les familles des joueurs ne sont pas permises à Orlando.

Le LAFC est favorisé pour remporter le tournoi sur plusieurs sites de paris sportifs. Mais cela pourrait changer avec le désistement officiel de Vela.

En 2019, Vela a fracassé le record de la MLS, marquant 34 buts.

Le premier match du LAFC aura lieu le 13 juillet prochain face à Houston.