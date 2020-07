COVID-19 | Un test positif pour 35 joueurs de la LNH

La Ligue nationale de hockey a indiqué lundi que 35 joueurs ont été déclarés positif au nouveau coronavirus depuis la réouverture des centres d’entraînement 8 juin.

Des 396 joueurs qui sont revenus dans leur ville respective, 23 ont testé positifs. Douze autres joueurs de la LNH, qui ne sont toujours pas avec leur équipe, ont aussi obtenu un résultat positif.

Selon le communiqué que la LNH, plus de 2 900 contrôles ont été effectués depuis l’arrivée à la phase deux, dont 1 400 seulement la semaine dernière.

La LNH et l’Association des joueurs auraient par ailleurs conclu une entente pour le retour à la compétition. Les joueurs doivent encore voter pour entériner l’entente.

Dans ce pacte, on aurait aussi inclus une prolongation à l’actuelle convention collective.

Selon ESPN, on aimerait lancer les camps d’entraînement le 13 juillet. On viserait le 1er août pour la reprise des activités.

Les joueurs qui ne souhaitent pas revenir au jeu cette année seraient dans l’obligation d’en informer leur équipe trois jours après l’acceptation de l’entente.

Les joueurs n’auraient pas à expliquer leur décision et ne seraient pas pénalisés non plus.

Dans le nouveau pacte, les joueurs seraient obligés de se faire tester tous les jours, une fois leur entrée dans la bulle.