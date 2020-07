La MLS va-t-elle reporter d'autres matchs? L'Impact a eu la frousse

Après le report du premier match du FC Dallas, voilà que des informations circulent à Orlando à l’effet que d’autres matchs pourraient être repoussés à cause de la COVID-19.

Le site The Athletic rapporte que cinq joueurs du Nashville SC auraient testé positif depuis leur arrivée à Disney, et le club serait présentement en quarantaine.

La formation de Nashville ne s’est pas entraînée depuis mardi, la semaine dernière et doit jouer son premier match du tournoi, mercredi, face au Fire de Chicago.

Dallas a vu son premier match contre Vancouver être repoussé et ne serait pas surprenant d’apprendre que le match entre Nashville et Chicago soit aussi remis à plus tard.

L’Impact a eu la frousse

Vendredi soir, en plein entrainement, l’Impact a dû quitter le terrain, car semble-t-il, le résultat du test d’un joueur n’était pas concluant.

Heureusement, il s'agissait d'une fausse alerte et le club s’est entraîné en fin de soirée, samedi puis à nouveau tôt dimanche matin.

Rien d’idéal toutefois pour les hommes de Thierry Henry, dont le premier match aura lieu jeudi soir face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. La rencontre sera diffusée sur nos ondes.