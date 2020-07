Tournoi à Orlando | Un casse-tête pour plusieurs équipes de la MLS

Dans une entrevue accordée à la station de radio The Fan au Texas, l’entraineur du FC Dallas, Luchi Gonzalez, a laissé entendre que son équipe allait se retirer du tournoi MLS is Back, à cause de l’éclosion de COVID-19 au sein de ses joueurs.

Depuis leur arrivée à Orlando, neuf athlètes ont testé positif en plus d’un entraineur. Ceci ne compte pas les deux joueurs qui avaient testé positif avant le départ du club pour Orlando.

S’il aucun autre cas ne s’ajoute, le FC Dallas aurait 16 joueurs aptes à participer au tournoi. Soulignons que tous les joueurs sont actuellement en quarantaine. Donc, ils ne s’entrainent pas.

Gonzalez a indiqué qu’il cherche des solutions. Mais, selon lui, la priorité est la santé des joueurs.

Dallas doit jouer son premier match le jeudi 9 juillet contre Vancouver. La MLS pourrait devoir changer son horaire de matchs.

Selon le site web The Athletic, la MLS ne désire pas pour l’instant retirer le FC Dallas du tournoi.

Son calendrier pourrait toutefois changer si le club n’est pas capable de commencer la compétition, qui commencera dans une semaine.

Notons que des transferts de joueurs seront possibles durant 24 heures lundi, ce qui permettrait au FC Dallas d’ajouter des joueurs à sa formation.

D'autres équipes affectées

Mis à part le FC Dallas, le Crew de Columbus a aussi découvert un cas de COVID-19 dans son équipe, jeudi.

Par ailleurs, les Whitecaps de Vancouver et le Nashville SC ont aussi retardé leur vol vers Orlando, à cause de cas positifs au sein de leur formation.

L’entraineur du Toronto FC, Greg Vanney, a affirmé publiquement cette semaine qu’il aurait aimé garder son équipe à Toronto le plus longtemps possible avant de voyager vers Orlando, en vain.

Jusqu’à maintenant, dix des 26 équipes de la MLS sont arrivées sur place à Orlando, incluant l’Impact de Montréal.

La formation québécoise jouera son premier match face à la Nouvelle-Angleterre, jeudi à 20 h. Ce match sera diffusé sur les ondes du 98.5.