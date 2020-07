LNH et COVID-19 | Claude Julien a confiance en la LNH et en ses joueurs

« Si je me sentirais vraiment, vraiment en danger… Parce que j'ai 60 ans, à cet âge-là, on a de petites choses avec lesquelles on vit en vieillissant. Ma vie et ma famille deviennent plus importants que mon travail. Je pense que n'importe quel joueur, n'importe quel entraîneur, n'importe qui dirait la même chose. »

Pour ce qui est de la série à venir contre les Penguins de Pittsburgh, l'entraîneur du Tricolore admet que l'expérience favorise ses adversaires, mais...

« Tout ce que tu peux faire, c'est de te préparer à jouer avec confiance. Mais on a toujours bien joué contre Pittsburgh dans le passé. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. »