Coupe du monde de soccer 2026 | La candidature de Montréal en danger?

En 2021, la FIFA devra décider quelles villes canadiennes auront la chance d’accueillir des matchs de la Coupe du monde 2026. Montréal, Toronto et Edmonton sont les villes candidates du tournoi présenté au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Or, la candidature de Montréal est menacée.

Selon le quotidien La Presse, une seule soumission pendant l’appel de qualification a été déposée pour le remplacement du toit. Le Parc olympique espérait organiser un appel d’offres parmi toutes les candidatures reçues pour sélectionner par la suite la meilleure d’entre elles.

Il est possible que le processus soit recommencé. Il aurait déjà couté plusieurs dizaines de millions de dollars.

Ceci pourrait reporter la réalisation du projet au-delà de 2024. C’est à ce moment que l’on devait normalement inaugurer la nouvelle toiture.

Le consortium formé par les firmes québécoises Pomerleau et Canam a été le seul à manifester son intérêt pour s’occuper des travaux d’un nouveau toit pour le Stade olympique.

Ces derniers pourraient tout de même obtenir le feu vert pour le projet, selon les informations tirées du communiqué du Parc olympique.

« Bien que le Parc aurait souhaité que davantage d’entreprises ou de consortiums se manifestent, la candidature soumise a été jugée conforme et a également obtenu un pointage suffisant, permettant ainsi au consortium d’être invité à participer à l’appel de propositions. »

On est en droit de se demander si la FIFA prendra le risque de présenter des matchs à Montréal dans le cadre de son éventuel tournoi.

Rappelons que la FIFA peut choisir une seule ville canadienne. En fait, les 10 matchs prévus au Canada pourraient tous être joués à un seul endroit.

Cependant, Soccer Canada souhaite que les trois villes canadiennes puissent être des hôtes de la Coupe du monde, un événement international majeur.