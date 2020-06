Villes hôtes dans la LNH | Los Angeles ne serait plus en lice

Il n’y aurait plus que quatre «villes-bulles» en lice pour la reprise des activités dans la LNH.

Selon le réseau TSN, Los Angeles ne serait plus considérée.

L’État de la Californie s’avère le deuxième état le plus touché par le coronavirus avec plus de 158 000 cas actifs. Seul l’État de New York fait pire avec près de 300 000 cas actifs.

Avec l’élimination de Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Edmonton et Toronto demeurent en lice pour l’obtention d’un des deux pôles.

La LNH regarderait sérieusement les villes possédant plus d’une patinoire de niveau supérieur, comme c’est le cas à Toronto. Le Scotia Bank Place, domicile des Maple Leafs et le Coca-Cola Coliseum, domicile des Marlies de la Ligue américaine de hockey, ne sont qu’à quelques coins de rue de distance.

La Ligue nationale espèrerait dévoiler d’ici la fin de la semaine les deux villes hôtes. Les camps d’entrainement de la LNH doivent débuter d’ici le début du mois de juillet, et la relance des activités d’ici la fin du même mois.