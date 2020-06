COVID-19 | 26 cas positifs dans la LNH

La LNH a annoncé lundi que 15 des 250 joueurs, qui se sont rapportés à leur équipe, ont testé positif à la COVID-19. Par ailleurs, 11 autres joueurs, qui ne se sont pas encore rapportés, ont aussi testé positif. Ces derniers ayant été testés autrement que par le protocole mis en place par la LNH.

Depuis la reprise des entraînements en petits groupes, la LNH a procédé à 1450 tests.

Tous les joueurs qui ont contracté le nouveau coronavirus ont été placés en quarantaine et doivent suivre le protocole de la LNH.

La LNH a l’intention de mettre officiellement en branle ses camps d’entraînement le 10 juillet.

La MLS a aussi annoncé des tests positifs ce matin.

La ligue de soccer a fait savoir lundi que 18 joueurs avaient testé positifs à la covid avant leurs départs pour Orlando. On note en plus six membres d’équipes qui ne sont pas des joueurs.