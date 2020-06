Cam Newton avec les Patriots?

Selon plusieurs sources, l’ancien quart des Panthers de la Caroline Cam Newton aurait signé un contrat d’un an avec les Patriots.

Le quart de 31 ans n’aurait pas obtenu la certitude qu’il serait le remplaçant de Tom Brady au poste de numéro un, mais son contrat pourrait atteindre 7,5 M$ en vertu de nombreux bonis liés à ses performances.

Newton n’a joué que deux matchs l’an dernier et n’a pas été particulièrement efficace lors de la saison précédente. Il a donc été libéré par les Panthers en mars dernier.

Newton a gagné le titre de joueur le plus utile de la NFL il y a cinq ans. Il a débuté 124 matchs en carrière en plus d’avoir atteint une fois la finale du Super Bowl. C’était en 2015 alors qu’il s’est incliné face aux Broncos et Peyton Manning.