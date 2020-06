Enfin une chance pour James Pantemis

Après une année en prêt avec le défunt Fury d’Ottawa, Crépeau a été échangé par l’Impact aux Whitecaps de Vancouver, là où il a remporté le titre de joueur de l’année.

« Je suis rendu au point où j’ai vraiment besoin de jouer. J’ai vécu des moments difficiles et frustrants en ne jouant pas. Mais je n’ai pas de regret. C’est le temps pour moi de regarder vers l’avant. J’espère revenir l’an prochain au camp de l’Impact et me battre pour le poste de numéro un. »

Pantemis devait aussi participer aux Jeux olympiques cet été, mais les jeux ont été remis à 2021. Heureusement pour Pantemis, les joueurs nés en 1997 pourront quand même participer aux jeux l’an prochain, eux qui devaient en être à leur dernière année d’éligibilité. C’est donc dire que dépendant de la situation de Pantemis avec l’Impact d’ici un an, il n’est pas impossible qu’il participe quand même au tournoi.

La CPL en conflit avec ses joueurs

Lundi matin, on apprenait via plusieurs médias que les joueurs du circuit se sont fait unilatéralement imposer, une réduction de salaire de 25%. En plus, la CPL en ce moment ne reconnait pas l’association des joueurs du circuit comme syndicat officiel.

Mais Pantemis ne s’inquiète pas trop de cela.

« Il n’y a pas de date officielle pour un retour au jeu, mais on parle du mois d’août selon ce que je comprends. »

Un peu comme la MLS, la CPL voudrait implanter toutes ses équipes à un seul endroit. L’île du Prince-Édouard et Vancouver seraient les villes en tête de course pour relancer la saison.

Des cas confirmés de coronavirus en MLS

La MLS a fait savoir lundi que 18 joueurs avaient testé positifs à la COVID-19 avant leurs départs pour Orlando. On note en plus six membres d’équipes qui ne sont pas des joueurs.