Annulation du tournoi de la MLS | «Ce serait une catastrophe» -Jeremy Filosa

L'Impact de Montréal et les autres formations de la Major League Soccer (MLS) doivent reprendre du service lors de la deuxième semaine du mois de juillet à Orlando.

L’État de la Floride étant l’un des épicentres de la COVID-19 présentement sur la planète, la situation est préoccupante.

« Il y a ce nuage au-dessus du tournoi, car on sait qu’à n’importe quel moment, les autorités de la santé publique de la Floride peuvent décider que, «assez, c’est assez», on tire la plogue et on ferme tout.