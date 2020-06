Repêchage LNH | «On a carrément dénaturé le système» -Dany Dubé

La loterie de la Ligue nationale de hockey en vue de son repêchage a connu un dénouement étonnant, jeudi soir.

Par un coup du sort, on ignore toujours l’identité de l’équipe qui obtiendra le premier choix qui servira, logiquement, à mettre la main sur le Québécois Alexis Lafrenière.

En raison de la pandémie qui a contraint la LNH à l’arrêt en mars, les dirigeants du circuit Bettman ont dû mettre sur pied une formule adaptée en vue des séries éliminatoires, ce qui a mené à des impacts sur le repêchage.

Pour Dany Dubé, analyste des matchs du Canadien de Montréal au Réseau Cogeco, « on a voulu faire des compromis dans la Ligue nationale et on a un peu escamoté le concept de la loterie. »