Repêchage LNH | Alexis Lafrenière ignore toujours sa destination

L'attaquant québécois Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski, premier choix potentiel du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, attendait la loterie pour savoir quelle allait être l’équipe qui allait le repêcher.

Il devra patienter encore un peu...

Le sort a décidé jeudi soir que ce sera finalement l’une des équipes qui participera au tournoi de qualification (trois-de-cinq) de la LNH en vue des séries éliminatoires qui aura droit au premier choix.

«Je trouve que le scénario est assez Hollywoodien», a noté l'analyste Dany Dubé.

Un deuxième tirage au sort aura donc lieu après la ronde qualificative avec les huit équipes qui subiront l’élimination.

Le Canadien toujours en lice

Le Canadien de Montréal, qui affrontera les Penguins de Pittsburgh dans une série de cinq matchs, pourrait être du nombre. Les huit équipes auront le même nombre de chances (12,5 %) de mettre la main sur le premier choix.

Par ailleurs, les Kings de Los Angeles ont obtenu le deuxième choix, les Sénateurs d’Ottawa ont obtenu les troisième (choix de San José) et cinquième choix, tandis que les Red Wings de Detroit n’ont pu faire mieux que le quatrième choix.

Les Ducks d’Anaheim, les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo sélectionneront respectivement aux sixième, septième et huitième rangs.