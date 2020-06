« Je ne suis plus la même personne » -Clément Diop

Il y a eu un important changement de garde chez l’Impact de Montréal en 2020. Evan Bush n’est plus le gardien numéro un. Ce titre revient maintenant au gardien français Clément Diop.

Depuis ses prouesses magistrales en championnat canadien l’an dernier, c’est lui qui est en pole position devant le filet montréalais.

Sa performance, notamment en finale contre Toronto, a fait de lui un des nouveaux favoris de la foule montréalaise. Mais pour lui, la transition a commencé à se faire dans sa propre tête.

« Je pense que la transition a commencé avant cela. J’ai beaucoup changé en tant que joueur footballeur. Je pense être beaucoup plus professionnel aujourd’hui que je ne l’étais comme jeune joueur. Je travaille plus fort et je suis plus focus que je l’étais avant. C’est là que le gros changement a eu lieu. »

Rémi Vercoutre, l’entraineur des gardiens aurait une grande part de responsabilité là-dedans.

« Il m’a beaucoup aidé. Je ne suis tout simplement plus la même personne aujourd’hui. C’est ce qui a aidé mon jeu à s’améliorer. En arrivant ici cette année, je savais que j’avais une chance de prendre le poste de numéro un, je me suis battu pour l’avoir. Maintenant je dois demeurer focus dans le but de jouer le maximum de minutes possibles. »

Les années passées à l’écart du jeu ont motivé le gardien français.

« Je me rends compte que le travail et la patience mènent à de bonnes choses. Avant je n’étais pas une personne patiente. Mais c’est en passant tout ce temps sur le banc que tu te rends compte que tu ne veux plus y retourner. J’espère maintenant que ça va se poursuivre. »