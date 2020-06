Retour au jeu | Des interrogations légitimes

Peu importe ce que l’on fait dans la vie, peu importe son âge, des millions de gens s’interrogent quant à la suite des choses dans un monde aux prises avec le coronavirus.

Les sportifs, amateurs ou professionnels, ne font pas exception, pas plus que les membres du Canadien de Montréal.

Dans un reportage de Pierre LeBrun, pour The Athletic, l’entraîneur Claude Julien a soulevé des doutes pour sa santé quant à un retour au jeu. Passablement tous les entraîneurs âgés de 60 ans et plus s’interrogent.

Mais c’est aussi le cas pour Carey Price, qui s’entraîne en solitaire.

En conversation avec Marie-Claude Lavallée, Jérémie Rainville et Martin McGuire font le tour de la question.