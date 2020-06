Villes hôtes pour les matchs de la LNH | Pittsburgh et Dallas ont été écartées

Il ne reste plus que six villes candidates pour la reprise des matchs de la LNH, cet été. Pittsburgh et Dallas ont officiellement été écartées par la direction du circuit Bettman, mardi.

En raison des nouvelles éclosions de cas de COVID-19 au Texas, on a retiré sans hésitation la candidature de Dallas.

Il reste donc dans la course les villes de Toronto, Vancouver, Edmonton, Chicago, Las Vegas et Los Angeles.

Las Vegas a toujours semblé avoir une longueur d’avance sur les autres villes de la LNH.

Toutefois, les villes canadiennes sont avantagées, car la situation est plus stable dans ce pays qu'aux États-Unis.

La LNH a obtenu dans les derniers jours le feu vert du gouvernement fédéral pour exempter ses joueurs d'une quarantaine, advenant l’implantation d’un site hôte au Canada.

La LNH aimerait relancer sa saison le 30 juillet.

Le Canadien doit affronter les Penguins de Pittsburgh lors de la ronde de qualification.