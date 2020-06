Pandémie | Le retour des ligues professionnelles menacé

Le retour des ligues de sports professionnels en Amérique du Nord durant l’été qui vient de commencer semble un peu moins évident en cette fin de semaine, à la lumière des événements des derniers jours.

En conversation avec Paul Houde, Thérèse Parisien et François Bessette, Ray Lalonde note que le premier cas de coronavirus au sein du circuit de la PGA a ébranlé bien des gens.

« Je pense ça a frappé – les gens – de façon concrète, lorsque Nick Watney, golfeur au sein du circuit de la PGA, a dû se retirer du tournoi, vendredi, en Caroline du Sud.

« Soudainement, lors d’un événement de sport régulier, en pleine compétition, on a un joueur qui a été testé positif. Il faut réagir. Il faut aller vers la contingence. Ça a jeté de la nervosité parmi les autres golfeurs qui ont joué autour de lui. Mais ça va arriver, de plus en plus. »

Infections à la hausse

Preuve à l’appui, le spécialiste en marketing souligne que les grandes universités américaines ont permis depuis le 8 juin à leurs athlètes de sports collectifs de s’entraîner de nouveau sur leurs sites. Et ces jeunes athlètes ont été testés.

« Cette semaine, 30 joueurs et membres du personnel à LSU, champions nationaux, 23 à Clemson, finalistes, six en Alabama, et 14 au Texas » ont été infectés.

Que se passera-t-il si la Ligue nationale de hockey, par exemple, reprend l’entraînement – et son tournoi éliminatoire – et qu’un cas de coronavirus est découvert?

« Beaucoup de joueurs se demandent : est-ce que ça vaut la peine d’y aller? Est-ce que je suis vraiment motivé? Je vais aller me taper quatre ou cinq semaines de préparation… Pense au Canadien… Pour aller jouer trois matchs contre les Penguins? »

