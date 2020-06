Racisme: des joueurs noirs de la MLS forment une coalition

Plus de 70 joueurs de race noire de la Major League Soccer ont formé une nouvelle coalition (Black Players Coalition) qui aura pour but de combattre les inégalités raciales dans le circuit.

L’objectif est de soutenir tous ceux qui combattent le racisme dans le monde du foot et d’améliorer la cause des joueurs noirs au Canada et aux États-Unis.

Le défenseur américain Justin Morrow du Toronto FC est à la tête du groupe.

Il désire sensibiliser les dirigeants du soccer aux préjugés racistes et aider à promouvoir l’éducation civique et la diversité dans le recrutement.

« Nous espérons que l’organisme sera le prolongement du sacrifice de nos ancêtres pour que la génération suivante vive dans une société plus équitable ».

En plus d’avoir un impact positif sur le monde du soccer, The Black Players Coalition espère contribuer à faire améliorer la situation de ceux qui ont été victimes d’inégalité dans la société en général.

C’était justement un 19 juin que l’esclavage a été aboli aux États-Unis.

La MLS et la MLSPA ont donné leur appui au mouvement, promettant de travailler main dans la main avec l’organisme dans le but de lui donner les meilleures chances de succès.

Déjà 75 000$ ont été amassés, via des dons versés à l’association des joueurs.