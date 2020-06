COVID-19 : Le Lightning ferme son centre d’entrainement

Un peu plus de 10 jours après la réouverture de son centre d’entrainement, le Lightning de Tampa Bay a dû le fermer, vendredi, à cause d’une éclosion de cas de coronavirus au sein de l’équipe.

Selon les réseaux Sportsnet et TSN, cinq membres de l’équipe - trois joueurs et deuxx membres du personnel - auraient contracté le virus.

Le Lightning a été un des premiers clubs à rouvrir son centre d’entrainement, le 8 juin.

Mais la situation s’aggrave en Floride, 3800 nouveaux cas ont été recensés dans les 24 dernières heures, un triste nouveau record qui ne cesse d’être fracassé quotidiennement dans l’État du soleil.

Avant le 11 juin, la Floride n’avait jamais démombré plus de 1500 nouveaux cas dans une journée. C’est donc dire qu’en quelques jours seulement, ce chiffre est deux fois et demie plus élevé.

Des joueurs des Phillies et des Blue Jays, eux aussi en Floride à leur site de camp d'entrainement, ont aussi testé positif dans les derniers jours. Les Jays ont d'ailleurs aussi fermé leur site d'entrainement à Dunedin.

Il n’est pas évidenent à ce stade de prévoir quand le Lightning pourra rouvrir son centre d’entrainement. Notons que la NBA et la MLS ont des plans pour relancer la saison en Floride le mois prochain.