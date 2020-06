Dan Carcillo poursuit la Ligue canadienne de hockey pour intimidation et sévices

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Dan Carcillo, ainsi qu'un autre joueur de la Ligue de l'Ouest, Garrett Taylor, ont déposé une poursuite contre la Ligue Canadienne de Hockey.

Le circuit canadien comprend la Ligue de l’Ontario, la Ligue de l’Ouest et la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les accusations sont troublantes.

Cette poursuite arrive au lendemain d’une déclaration d’un ancien joueur qui a indiqué qu’il avait été forcé de consommer de la cocaïne lorsqu’il jouait avec les Rangers de Kitchener.

Selon Carcillo et Taylor, entre l’âge de 15 et 17 ans, les joueurs étaient régulièrement victimes d’intimidation, de bizutage, d’abus verbal et physique, de maltraitance et d’abus sexuel.

La poursuite, qui inclut plusieurs autres joueurs qui n’ont toujours pas été désignés, a été déposé, jeudi, à Toronto.

Carcillo qui a remporté la Coupe Stanley avec les Blackhawks est très impliqué dans la cause de la santé mentale des joueurs.

« Ce sont des choses qui arrivent régulièrement malheureusement et souvent avec des entraineurs et des directeurs généraux en connaissance de cause », peut-on lire dans la plainte déposée.

Carcillo a fait diverses révélations, notamment le fait que l'entraîneur Jeff Perry du Sting de Mississauga s'était contenté de rire plutôt que d'intervenir lors d'une de ces manifestations.



Carcillo précise aussi que les recrues étaient régulièrement frappées sur le derrière avec des bâtons de gardien jusqu’au point de développer des lésions qui les empêchaient de s’assoir sur les bancs d’école. Les jeunes auraient informé les dirigeants du club, sans conséquence.

-Lors de voyages sur la route, jusqu’à huit joueurs nus étaient entassés dans la petite salle de bain de l’autobus. On leur lançait leur linge et ils devaient s’habiller de la tête au pied avant d’obtenir la permission de sortir, ce qui pouvait prendre plusieurs heures.

-Le « Rookie Rocket » était l’acte de mettre 2 ou 3 joueurs dans un panier de lavage avant de les pousser brusquement dans le mur. Plusieurs se seraient gravement blessés à cause de cela.

-Des insultes racistes, sexistes et homophobes étaient régulièrement lancées vers les joueurs recrurs.

De son côté, Taylor a relaté les histoires suivantes, lui qui évoluait à Lethbridge.

-À l’âge de 16 et 17 ans, il a été forcé, par l’entraineur Mike Dyck, de me battre contre ses propres coéquipiers pour « faire monter l’intensité de l’entrainement ».

Taylor aurait subi une importante commotion cérébrale. Sans compter les blessures subies par ses coéquipiers. Le directeur général Roy Stasiuk était aussi au courant de cette pratique.

-L’entraineur aurait payé de l’alcool aux joueurs avec sa carte de crédit.

-Lors d’un voyage en autobus, Taylor a été informé devant tous les autres qu’il était coupé. On l’a sorti de l’autobus en lui lançant un sac de poubelle portant ses effets personnels. Il n’avait pas un sou sur lui. Ses parents n’ont jamais été informés.