COVID-19 : le tournoi de la MLS à Orlando est-il menacé?

La situation ne s’améliore pas en Floride. Jeudi, plus de 3200 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés. Dire que samedi dernier, les autorités trouvaient que les quelque 2500 nouveaux cas détectés étaient énormes.

La Floride fracasse ses propres records de nouveaux cas presque tous les jours. Des restaurants qui venaient à peine de rouvrir au début du mois sont obligés de fermer de nouveau.

Des spécialistes de l’hôpital pour enfants de Philadelphie croient même que la Floride pourrait bientôt devenir le nouvel épicentre du virus et que l'État pourrait sous peu devoir retourner en confinement.

Voilà les faits alarmants avec lesquels doit composer le commissaire de la MLS Don Garber: qu’advient-il du tournoi d’Orlando si l’État ferme à nouveau ses portes? Il faudra annuler ou reporter la compétition. Ce serait une catastrophe.

Comme l’expliquait l’épidémiologiste en chef aux États-Unis Anthony Fauci cette semaine en parlant de la NFL, il faudrait que la bulle soit impénétrable par des gens de l'extérieur, qui devront tous être testés presque quotidiennement pour y avoir accès.

Or, ce n’est pas le cas de la MLS. Les employés des hôtels, les chauffeurs de navettes et autres, n’auront pas à se faire tester comme les membres de l’équipe, ce qui rend une éclosion plus que possible.

Aucune date n’a été dévoilée

C’est un peu curieux, qu’à moins que 20 jours du début du tournoi, aucune date de match n’ait été dévoilée. La MLS désire-t-elle être absolument certaine que le tournoi pourra bel et bien avoir lieu? Rien n’est impossible.

Mais si on suit les tendances des autres endroits où le virus s’est soudainement mis à se propager aussi rapidement, la période de ralentissement est souvent encore très loin.

Heureusement pour la NBA, ils n’ont pas encore officialisé la reprise de leurs activités, qui devaient aussi se dérouler à Orlando.