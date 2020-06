Autre offre de la MLB aux joueurs

Pour une énième fois, le baseball majeur a déposé une offre à l’association des joueurs, dans le but de finalement relancer la saison 2020.

Cette fois, on parle de 70 matchs. La saison débuterait le 19 juillet et se terminerait le 30 septembre. Une fois rendus en séries, les propriétaires et les joueurs se partageraient les revenus.

C’est ce que rapporte le réseau ESPN.

Selon eux, il serait peu probable que les joueurs acceptent cette offre, mais la proposition plus généreuse s’avèrerait un pas dans la bonne direction.

En date d’hier, on parlait d’un calendrier de 60 matchs. Aujourd’hui ce chiffre est passé à 70. Les joueurs obtiendraient leur salaire qui serait calculé au pro rata. C’est donc dire que les joueurs ne seraient payés que pour les matchs joués.

Une proposition qui a été refusée par l’association des joueurs.

Les négociations ont été houleuses entre les joueurs et les propriétaires. Les deux clans négocient sans succès depuis plusieurs semaines.