Matchs avec spectateurs | La réalité bien distincte du Canada et des États-Unis

De tels propos ont certainement réjoui des clubs comme l’Impact de Montréal.

Réalité différente aux États-Unis?

L'objectif de la MLS est de reprendre la saison, avec partisans si possible, après le tournoi à Orlando.

Mais aux États-Unis, où le virus persiste, ça risque d’être plus compliqué.

Selon un sondage effectué par le New York Times auprès de plus 500 épidémiologistes américains, 64% d’entre eux disent qu’ils attendraient un an ou plus avant d’assister à un autre événement sportif en personne.