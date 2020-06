L’Impact attend encore le feu vert de la santé publique

Contrairement aux trois autres équipes de son groupe - Toronto, DC United et la Nouvelle-Angleterre -, l’Impact de Montréal attend toujours l’autorisation de la santé publique pour reprendre les entrainements complets.

Malgré les annonces gouvernementales de mercredi concernant la reprise des matchs sportifs, l’Impact est toujours en attente.

Les matchs seront autorisés chez les jeunes joueurs dès lundi, mais l’Impact de Montréal, un club professionnel, n’a toujours pas l’autorisation pour s’entrainer en équipe.

Selon le club, les discussions ont présentement lieu avec la santé publique et le ton des conversations est bon. En espérant que le feu vert soit donné sous peu.

Les équipes de MLS qui n’auront pas l’autorisation de s’entrainer en équipe d’ici une semaine pourraient voyager vers Orlando aussi tôt que le 24 juin prochain.

Le directeur technique Olivier Renard et le milieu de terrain Samuel Piette ont tous deux indiqué la semaine dernière que dans un monde idéal, l’Impact s’entrainerait ici à Montréal le plus longtemps possible avant de quitter pour la Floride.

Advenant une réponse positive, l’Impact pourrait choisir d’arriver seulement une semaine avant le début du tournoi qui est prévu pour le 8 juillet prochain.