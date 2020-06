Selon Yvon Michel | La relance de la boxe québécoise passe par les États-Unis

La bonne nouvelle pour Alvarez c’est que depuis lundi, les gymnases ont rouvert pour les athlètes de haute performance et il sera maintenant possible pour lui de demeurer au Québec pour se préparer pour son combat.

ESPN aura son mot à dire

Pour l’instant Michel est en mode attente. Il discute notamment avec le promoteur Dmitriy Salita qui veut organiser un gala par mois à partir de l’automne.

Il n’est pas impossible qu’un Québécois soit de la partie pour chaque gala. Mais rien n’est coulé dans le béton.

«On attend aussi ESPN. Présentement, ils présentent beaucoup de boxe, car il n’y a pas grand-chose d’autre. Mais d’ici la fin du mois, ils devraient être fixés pour leur calendrier d’été et c’est là qu’on va connaitre les dates qui s’offrent à nous.»

Lors des dernières semaines, certains galas ont eu lieu, sans trop d’accrochages.

«Je crois qu’il y a eu un faux test positif d’une boxeuse, et même après avoir testé négatif, ils ont décidé de la retirer de la carte pour ne pas prendre de chance. Non, franchement, on peut dire que les politiques mises en place par ESPN et Top Rank fonctionnent très bien. Il n’y a personne qui peut entrer dans la bulle sans obtenir son test négatif, qui prend normalement six heures à obtenir.»

Pourquoi pas au Stade IGA?

Il est clair que la santé publique donnera le feu vert à des rassemblements à l’extérieur, avant ceux qui sont prévus à l’intérieur. Pour l’instant, les grands rassemblements sont interdits jusqu’à la fin août.

Yvon Michel a déjà organisé plusieurs cartes de boxe au Stade Uniprix, mais avait abandonné le projet, dû au risque de pluie.

Mais tout d’un coup, le Stade IGA redevient un endroit pertinent pour la boxe.

«Il faut comprendre que pour ne pas perdre d’argent, j’ai besoin de la foule. Si on me donne le feu vert pour un gala avec 5000 personnes au grand air, je dis oui. Nous avons de super beaux mois de septembre et il serait possible de le faire. Mais il faudra attendre pour voir.»

Les derniers galas d’envergure du Groupe Yvon Michel ont été diffusés au 98,5 FM.