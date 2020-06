Les nombreux souvenirs de Martin Métivier sous le costume de Youppi!

Barrett, mentionné plus haut, est devenu un favori de Métivier. Ce dernier avait bonne réputation auprès de tous. Un jeune homme sympathique et chaleureux.

«On avait appris à se connaitre un peu lors de la caravane une année. Cette saison-là, il faisait la navette entre Montréal et Ottawa et Alou le basculait du troisième coussin à la position de receveur. J’ai eu vent qu’il passait de difficiles moments avec les Lynx, je suis donc descendu à Ottawa pour le voir et l’encourager. Il avait été touché par mon geste et nous sommes toujours demeurés en contact, même aujourd’hui sur Facebook.»

Une expérience incroyable, jusqu’à l’arrivée de Loria

«Les gens de l’organisation nous faisaient confiance. Nous savions ce que nous avions à faire et la relation était très harmonieuse. Souvent, c’est même nous qui trouvions les déguisements pour Youppi! et le club en était toujours reconnaissant.»

«Il y avait la RIO qui ne voulait pas que Youppi! roule trop vite sur son 4 par 4 sur le tapis, de peur que les coutures du vieux terrain ne s’arrachent. Mais pour le reste, on avait le feu vert.»

Mais les choses ont commencé à changer quand Jeffrey Loria est devenu propriétaire. C’est à ce moment que Métivier a vécu son moment le plus décevant en tant que Youppi!

«Éric Gagné s’en venait en ville et nous avions acheté des lunettes et une barbichette pour pouvoir imiter Éric. Il était au courant, et il n’avait pas de problème avec la mise en scène. Mais à la dernière minute, Loria s’est interposé. Il ne fallait pas que Youppi! monte sur le terrain aux côtés d’un joueur d’une autre équipe. Clairement, il n’avait pas compris ce que Gagné signifiait pour nous, les Québécois.»

«J’étais vraiment énervé. On m’avait dit que si je procédais, j’allais être congédié. Je suis passé bien près de ne pas écouter, mais mon patron m’a convaincu qu’il valait mieux juste laisser faire. Finalement nous avons pris quelques photos dans un endroit caché, mais rien de plus.»

Les enfants, rien que les enfants

Lorsque questionné sur ses plus beaux moments, Métivier n’hésite pas. C’est la relation avec les enfants qui l’a marqué le plus.

«Je me souviens spécifiquement d’un garçon du nom d’Olivier. Il était trisomique. Son père avait des billets de saison et on se voyait souvent. Cet enfant, quand il me voyait, je pouvais voir l’excitation dans son visage. Il s’exprimait beaucoup avec son regard. Je le voyais, il était heureux autour de moi, il n’y avait personne d’autre autour de nous à ses yeux. Je lui laissais toujours une note à la fin de la saison, lui donnant rendez-vous pour la saison suivante. Nous avions une belle relation, c’était vraiment spécial.»

La fin des Expos, l’arrivée des Canadiens

Après la saison 2004, les Expos n’existent plus et Martin doit faire son deuil de Youppi! et des Expos. Cela n’a pas été facile à accepter. Il a même tenté d’acheter Youppi!, avec l’aide de certains commanditaires, mais en vain.

C’est alors que le Canadien arrive dans le portrait. Selon Metivier, Jean Béliveau aurait poussé très fort pour que Youppi! rejoigne la famille des Canadiens.

Mais l’expérience avec le Tricolore ne s’est pas bien passée pour Métivier.

«Lorsque la transition s’est faite, c’est Ray Lalonde qui était le patron. Ça été les pires trois mois de ma carrière professionnelle. Nous avions des ordres très stricts à suivre. Il fallait que Youppi! demeure dans l’ombre et nous étions gérés par un individu d’Ottawa qui n’était pas à sa place dans ce rôle.»

«Je me souviens d’avoir offert au club d’aller faire un téléthon caritatif. Je ne demandais rien en retour. Je faisais souvent cela pour les Expos, sans même leur demander un sou. Je trouvais que c’était une bonne cause. Mais on m’a refusé la demande, sans m’expliquer pourquoi. C’est à ce moment que je me suis dit qu’il valait mieux que je quitte. Ça s’est mal terminé, malheureusement avec le Canadien.»

Aujourd’hui Martin est photographe à son propre compte, il s’occupe de saisir des clichés lors de mariages, d’évènements corporatifs et même pour des associations de sports mineurs.

Cette semaine, Youppi! a été intronisé au Temple de la renommée des mascottes.