COVID-19 et la MLS | Les yeux sont tournés vers Orlando

L’Impact et la MLS doivent reprendre du service dès le 8 juillet prochain à Orlando en Floride, dans le tournoi MLS is Back, qui doit se dérouler au complexe Wide World of Sports de ESPN.

Le problème c’est que depuis dix jours, la crise de la COVID-19 s'amplifie en Floride. Samedi, plus de 2500 nouveaux cas ont été déclarés. Dimanche, ce n'était guère mieux avec 2000 cas.

Dans le secteur d’Orange County, où est située la ville d'Orlando, les choses ne vont pas mieux. Des restaurants et des lieux d’affaires, qui avaient récemment rouvert, ont dû refermer à cause de la propagation du virus chez des clients de leurs établissements.

En date de ce weekend, 24 personnes pour chaque 100 000 habitants sont infectées à Orange County.

« On remonte! Il n’y a pas d’autre façon de l’expliquer», a lancé le docteur Raul Pino, directeur du département de la santé d’Orange County.

En tout, 2678 personnes dans le secteur d’Orlando ont contracté le virus depuis le début de la crise. Orange County a décidé lundi de rouvrir certains centres de dépistage extérieur, qui avaient été fermés plus tôt en juin.

Les plus gros hôpitaux de la région (l’hôpital Orange et l’hôpital Seminal County) indiquent que 80% des lits généraux et soins intensifs dédiés aux patients souffrant du coronavirus sont occupés. Mais ils ne se disent pas alarmés par la situation. La grande majorité des nouveaux cas positifs s’avèrent des patients asymptomatiques.

L’État de la Floride est présentement dans sa phase 2 du déconfinement.

La NBA songe aussi à relancer ses activités dans cette région d’ici la fin juillet.