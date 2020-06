GP en 2020 | «Montréal a plus de chances qu'il y a quelques semaines» -Pierre Houde

« Montréal a aussi un site qui n’a que deux points d’accès. Et si tu veux contrôler l’état de santé des gens qui sont admis au circuit, tu n’as que deux points de contrôle. »

Selon les règlements de la Formule 1, au moins un Grand Prix doit être disputé en Amérique du Nord. Et sur ce plan, là encore, Montréal a une longueur d’avance.

« Pas sûr que la F1 veut aller au Brésil. Pas sûr que la F1 veut aller à Mexico non plus, au moment où on se parle. Et on dit même que le Texas, Austin, qui était donné pratiquement gagnant par rapport à Montréal… Encore là, quelles seront les restrictions? Quelles seront l’application des mesures sanitaires? Soudainement, il y a un élément de plus qui milite en faveur de Montréal. »