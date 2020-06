«Aux États-Unis, pas mal tout le monde se fiche du hockey» -Max Kellerman

Le commentateur de ESPN Max Kellerman ne s’est pas fait d’amis auprès des amateurs de hockey, jeudi.

Lors d’une intervention en direct, Kellerman, un commentateur de boxe et l'un des coanimateurs de l'émission First Take, a tourné en ridicule l’intérêt pour le hockey en sol américain.

« Je ne veux pas blesser personne, mais aux États-Unis, pas mal tout le monde se fiche du hockey.

« La vieille blague, c’est : « Chaque ville a 20 000 amateurs de hockey et ils ont tous des billets de saison. » Donc, les arénas sont plein, mais les cotes d’écoute à la télévision sont marginales. Ce n’est pas l’un des quatre sports majeurs. »

En conversation avec Paul Arcand, commente met en perspective les propos de Kellerman. On l'écoute...