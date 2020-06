Séries LNH | Le format 4 de 7 priorisé

Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey seront disputées dans le traditionnel format 4 de 7.

C'est ce qu'a confirmé la LNH jeudi.

Seule la ronde de qualifications sera jouée en format 3 de 5.

Rappelons qu'en vertu de sa 12e position dans l'Est, le Canadien de Montréal participera aux rondes de qualifications en affrontant les Penguins de Pittsburgh.

Il y a un peu plus d'une semaine, la LNH a annoncé que sa saison régulière était terminée et que dès qu'un retour au jeu serait possible, 24 équipes participeraient aux séries éliminatoires en vue de remporter la Coupe Stanley.