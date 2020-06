Mort de George Floyd | Félix Auger-Aliassime dénonce le racisme

Certains athlètes réputés du milieu du sport professionnel, dont LeBron James Michael Jordan et le président des Raptors, Masai Ujiri, ont commenté la mort tragique de George Floyd, à Minneapolis. Plus près de nous, le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime a dénoncé le racisme et prôné l'égalité pour tous.

Par l’entremise d’Instagram, le Québécois a diffusé une vidéo dans laquelle il aborde la crise sociale provoquée par le décès de George Floyd. Il traite aussi du racisme qui touche beaucoup de gens des communautés noires. Il en fait lui-même partie.

«J’ai eu la chance de grandir dans un quartier calme de Québec. J’ai été choyé d’avoir la liberté de parole et les mêmes privilèges que les autres enfants de mon âge.»

Toutefois, il a souligné que son père avait déjà subi du profilage racial de la part d’un policier.