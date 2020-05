Retour de trois grandes ligues | «Le soccer en Europe c’est comme le hockey au Canada, fois dix»

«Le soccer est le sport le plus populaire au monde et l’Europe est la locomotive de ce sport. Il existe cinq grands championnats. La Ligue 1, en France, a malheureusement annulé sa saison un peu trop vite, je crois. La Bundesliga a déjà repris ses activités. Les amateurs se préparent maintenant pour les trois autres ligues majeures. Le soccer en Europe c’est comme le hockey au Canada, fois dix. En Amérique du Nord, le sport professionnel est plus diversifié. En Europe, c’est le soccer 12 mois par année!»