LNH | La saison 2019-20 est terminée, place aux séries!

Le commissaire Gary Bettman a annoncé mardi les détails du plan de retour au jeu des équipes de la LNH.

Gary Bettman a d’abord indiqué que la priorité de la LNH était la sécurité des joueurs et du personnel des organisations.

Le plan de relance de la LNH a été mis en place en collaboration avec l’Association des joueurs et à la demande des milliers de partisans qui veulent revoir leurs équipes favorites en action le plus rapidement possible.

La saison régulière est terminée

Bettman a indiqué que dès que la LNH recevra le feu vert des autorités sanitaires, le plan de retour au jeu sera activé.

À ce moment, 24 équipes seront invitées à participer aux séries puisque la ligue a décrété que la saison régulière 2019-20 était maintenant terminée.

En date du classement du 12 mars 2020, date à laquelle la LNH a cessé ses activités en raison de la COVID-19, les 12 meilleures équipes de chaque association, au pourcentage de points, pourront participer aux séries.

Un tournoi, 2 villes

Le tournoi à 24 équipes se tiendra dans deux villes distinctes, une pour les équipes de l'Association de l'Est et l'autre, pour les équipes de l'Ouest.

L'identité de ces deux villes n'a pas encore été dévoilée, mais on retrouve entre autres les villes de Chicago, Columbus, Edmonton, Pittsburgh, Toronto, Vancouver, Dallas et Los Angeles parmi les options.

Chacune de ces villes offrira un environnement sécuritaire (hôtel, amphithéâtre, aréna de pratique, etc.) pour les équipes et les joueurs.

Chaque club pourra avoir sur place un maximum de 50 personnes.

Chaque organisation sera soumise à un système de dépistage rigoureux.

Plan en plusieurs phases

Phase 2: dès le début du mois de juin, les joueurs pourront retourner à leur amphithéâtre local pour y amorcer des entraînements facultatifs en petit groupe.

Phase 3:

Phase 4: le tournoi à 24 équipes pourra s'amorcer dans les deux villes choisies. Gary Bettman estime que le tournoi sera disputé au cours de l'été et au début de l'automne.

Plus de détails à venir...